Türkiye, Ege'deki 6 ada ile ilgili 3 yeni NAVTEX yayınladı
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Türkiye, Ege'deki 6 ada ile ilgili 3 yeni NAVTEX yayınladı

24.11.2020 17:46 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:53

Yunanistan, gerilimin azaltılmasına yönelik diyalog çabalarına rağmen uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarına devam ediyor. Türkiye Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ve Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statünün ihlaline yönelik 3 yeni NAVTEX yayınladı.

Türkiye, Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statünün ihlaline yönelik 3 yeni NAVTEX yayınladı.

Yunanistan, gerilimin azaltılmasına yönelik diyalog çabalarına rağmen uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarına devam ediyor. Atina yönetimi Ege Denizi'ndeki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarına askeri sevkiyat yaptı.

Türkiye, 3 yeni NAVTEX yayınladı

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI'NA DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye 3 ayrı NAVTEX yayınladı. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, Ahikerya ve Batnoz adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.

Diğer Navtex duyusunda ise Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği ifade edildi.

Yine İzmir istasyonu tarafından yayınlanan son NAVTEX duyurusunda ise Sakız ve Sisam adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.

Türkiye, Ege'deki 6 ada ile ilgili 3 yeni NAVTEX yayınladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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