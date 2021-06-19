Türkistan, Türk dünyasının manevi başkenti olarak gelişmeye devam ediyor
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Türkistan, Türk dünyasının manevi başkenti olarak gelişmeye devam ediyor

Türkistan, Türk dünyasının manevi başkenti olarak gelişmeye devam ediyor
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Kazakistan'ın güneyinde yer alan ve Hoca Ahmet Yesevi'nin yurdu olarak bilinen Türkistan, Türk dünyasının manevi başkenti olarak gelişmeye devam ediyor.

Kazakistan'ın güneyinde yer alan ve Hoca Ahmet Yesevi'nin yurdu olarak bilinen Türkistan, Türk dünyasının manevi başkenti olarak gelişmeye devam ediyor.

Üç yıl önce 2 milyonu aşkın nüfusa sahip eyaletin merkezi ilan edilen kadim kent Türkistan, yeniden inşa ediliyor.

Yaklaşık 22 bin hektar alanı kapsayan yeni Türkistan'ın genel planı iş ve kamu binaları, manevi merkez, konut ve sanayi alanlarının bulunduğu üç bölümden oluşuyor.

Toplamda 3,5 milyar dolar yabancı yatırımın yapıldığı şehirde 5 yıldızlı oteller, açık hava tiyatrosu, olimpik yüzme havuzu ve uluslararası standartlara uygun stadyum da hizmet veriyor.

Türk dünyasının manevi lideri Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin bulunduğu bölgenin, mimarisinde doğu ve geleneksel Kazak motiflerinin kullanıldığı Ulu Dala Eli Kültür Merkezi (Büyük Bozkır Ülkesi), Hoca Ahmet Yesevi Müzesi ile Farab Kütüphanesi ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Kadim kentin yeniden inşası sürecinde ise Türk yatırımcıların önemli bir yeri bulunuyor. Şehirdeki Uluslararası Türkistan Havalimanı ve Kervansaray Turizm Kompleksi gibi dev projeler Türk şirketlerinin imzasını taşıyor.

Hedef, turist sayısını 2,5 milyona çıkarmak

Vali Ömirzak Şükeyev, Türkistan eyaletinin kuruluşunun 3. yıl dönümü vesilesiyle düzenlediği basın toplantısında, Türkistan'ın Türk dünyasının manevi ve kültür başkenti olarak inşa edilmesine yönelik çalışmaların ilk etabını tamamladıklarını bildirdi.

Şükeyev, söz konusu zaman zarfında Türkistan'ın bölgede cazip turizm güzergahlarından biri haline geldiğini belirterek 2025'e kadar Türkistan'a gelen turist sayısını yılda 2,5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kadim kent Türkistan, 31 Mart 2021'de Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi'nde Türk dünyasının manevi başkenti ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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