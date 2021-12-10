Türkistan Eyalet Valiliğinden Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanına Üstün Hizmet Ödülü
Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Kazakistan'a yaptığı katkılar ve Ruhani Başkent Türkistan ile ilgili çalışmaları nedeniyle Türkistan Eyalet Valisi Ömürzak Şukayev tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.
Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Kazakistan'a yaptığı katkılar ve Ruhani Başkent Türkistan ile ilgili çalışmaları nedeniyle Türkistan Eyalet Valisi Ömürzak Şukayev tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.
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