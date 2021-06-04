Turkish Stars League Mayıs ayı sona erdi!

Mayıs ayı boyunca süren kıran kırana mücadele ödüllerle taçlandırıldı!

Rekabetçi oyunlarda Türk oyuncuları tek bir çatı altında toplayarak lig, turnuva ve etkinlikler düzenleyen Turkish Stars League Mayıs ayı ödülleri dağıtıldı.

Mayıs ayı boyunca gerçekleşen ViewSonic Master Division, Logitech Division 1 ve Division 2 ligleri tamamlandı. İlk 5 sıradaki ve ilk 3 sıradaki oyunculara ödülleri verildi.

ViewSonic Master Division ilk 5 sıradaki oyuncuları ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:

ImYourBOSS- | Oynanan 136 Maç | Kazanılan 102 Maç | Kazanma %'si 75 | Ödüller 1000 TL + FPL-C Q

OLR1C-| Oynanan 115 Maç | Kazanılan 82 Maç | Kazanma %'si 74 | Ödüller 750 TL + FPL-C Q

darendeli | Oynanan 269 Maç | Kazanılan 150 Maç | Kazanma %'si 56 | Ödüller 500 TL + FPL-C Q

RENNOW | Oynanan 164 Maç | Kazanılan 96 Maç | Kazanma %'si 59 | Ödüller 250 TL

larzyTANK- | Oynanan 180 Maç | Kazanılan 99 Maç | Kazanma %'si 55 | Ödüller 100 TL

Logitech Division 1 ilk 5 sıradaki oyuncuları ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:

hollygun33 | Oynanan 283 Maç | Kazanılan 160 Maç | Kazanma %'si 57 | Ödüller 600 TL

BeroEe | Oynanan 125 Maç | Kazanılan 74 Maç | Kazanma %'si 59 | Ödüller 400 TL

creatpro | Oynanan 135 Maç | Kazanılan 78 Maç | Kazanma %'si 58 | Ödüller 200 TL

no1more | Oynanan 111 Maç | Kazanılan 64 Maç | Kazanma %'si 58 | Ödüller 150 TL

SamsunPEEK | Oynanan 120 Maç | Kazanılan 69 Maç | Kazanma %'si 57 | Ödüller 100 TL

Division 2 ilk 3 sıradaki oyuncuları ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:

Wesque- | Oynanan 185 Maç | Kazanılan 102 Maç | Kazanma %'si 55 | Ödüller 200 TL

YasinnSS| Oynanan 166 Maç | Kazanılan 89 Maç | Kazanma %'si 54| Ödüller 150 TL

MilanRapaic8| Oynanan 149 Maç | Kazanılan 81 Maç | Kazanma %'si 54 | Ödüller 100 TL

Bir sonraki sezonda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!

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Kaynak: Playerbros