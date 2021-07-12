Turkish Pro Sezon 14 sona erdi!
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Turkish Pro Sezon 14 sona erdi!

Turkish Pro Sezon 14 sona erdi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Turkish Pro Sezon 14 bitiyor. Kıran kırana geçen bir sezon daha sona erdi! İşte, Turkish Pro Open ve Turkish Pro Elite takım sıralamaları!

Türkiye espor ekosistemini ayağa kaldırmaya yönelik platformlardan biri olan Turkish Pro Sezon 14'ün sonuna gelindi. Organizasyon sezonun sonuna gelindiğinin duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Paylaşılan gönderinin açıklamasında ise "Kıran kırana geçen 14. sezonu bugün noktaladık! Adını ilk 5'e yazdırarak @CORSAIR ve @foxngame sponsorluğundaki marketimizde harcamak üzere TPP kazanan oyuncularımızı tebrik ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ödüllere göz atmadan önce gelin birlikte bu sezon dereceye giren oyunculara göz atalım:

TURKISH PRO OPEN

  1. _BEKO
  2. ORENVL
  3. ARDA1925
  4. SHILEDXD
  5. OLMCIKOO

TURKISH PRO ELITE

  1. WAUNNN
  2. VALU1BLE
  3. SERDALLWQ
  4. ROXMIR
  5. ECHIOS07

Playerbros ekibi olarak dereceye giren tüm oyuncuları tebrik ediyor, yeni sezonda tüm oyunculara tekrardan başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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