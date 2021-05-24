Turkish Pro Sezon 11 sonuna gelindi!

Ödüller sahiplerini bekliyor!

Türkiye espor ekosistemini ayağa kaldırmaya yönelik platformlardan biri olan Turkish Pro Sezon 11'in sonuna gelindi. Organizasyon sezonun sonuna gelindiğinin duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Paylaşılan gönderinin açıklamasına ise şunlar girildi:

Turkish Pro'da sezon 11'in sonuna geldik!

Adını ilk 5'e yazdıran ve TPP kazanan oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Turkish Pro marketinden ve ürünleri arasından istedikleri ödülü seçebilecekler.

Ödüllere göz atmadan önce gelin birlikte bu sezon dereceye giren oyunculara göz atalım:

Turkish Pro Open

W1NEZZZZZ

FURUYD

LARYNEX

OFBIEZ-

LUNOVOX

Turkish Pro Elite

WAUNNN

SWEETIEK1NG

3ROOKIE

-REXXES

YAGOELCHAVO

Playerbros ekibi olarak dereceye giren tüm oyuncuları tebrik ediyor, yeni sezonda tüm oyunculara tekrardan başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros