Turkish Pro HAWK Chair ile anlaşmaya vardı!

Turkish Pro yeni bir anlaşmaya imza attı!

Türkiye espor ekosistemini ayağa kaldırmaya yönelik platformlardan biri olan Turkish Pro HAWK Chair ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Paylaşım platformun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Platform geçtiğimiz günlerde "27 Nisan Güncellemesi" başlığıyla yeni bir duyuru yapmıştı. Duyuruya detaylı göz attığımızda ise "Market" kısmında "HAWK Chair" ürünlerini satın alabiliyordunuz. Bunun yeni yapılacak anlaşmanın bir spoiler'ı da olduğu da ortaya çıkmış oldu. "HAWK Chair Turkish Pro Koltuk" modelini "250 TPP" karşılığında site üzerinden satın alabilirsiniz.

hawkchair.com üzerinden yapacağınız alışverişlerinizde "turkishpro50" kodu ile anında 50₺ indirim alabilirsiniz. Böylelikle koltuğun ücret yükünden biraz daha olsun kurtulmuş olacaksınız. Ayrıca kişiselleştirilebilen başlığı ile adınızı koltuğunuza yazdırabilirsiniz!

Kaynak: Playerbros