Turkish Cargo dünya hava kargo taşıyıcıları arasında 3. sıraya yükseldi
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Turkish Cargo dünya hava kargo taşıyıcıları arasında 3. sıraya yükseldi

Turkish Cargo dünya hava kargo taşıyıcıları arasında 3. sıraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

127 ülkeye hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, haziran ayında başarılı bir performans sergileyerek dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri oldu.

127 ülkeye hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, haziran ayında başarılı bir performans sergileyerek dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri oldu.

THY Basın Müşavirliği, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, geçen yılın aynı döneminde 6. sırada yer alan Turkish Cargo'nun, bu yıl haziran ayında Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu'nun en büyük markalarını geride bırakarak 3. sıraya yükseldiğini duyurdu.

Hava yoluyla taşınan kargo tonajının kat edilen kilometreye çarpımıyla elde edilen Freight Tonne Kilometres (FTK) verilerine göre milli şirket, 2021 haziran ayında yüzde 5,7 pazar payıyla en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.

Turkish Cargo, IATA'nın nisan ayı istatistiklerine göre de yüzde 25'e yakın pazar payıyla Macaristan kargo ihracatında her 4 sevkiyattan 1'ini taşıyarak 1. sıraya yükseldi. Şirket, mayıs ayı istatistiklerine göre ise bin 668 ton hava kargo taşıması ile birçok güçlü rakibini geride bırakarak İsviçre kargo ihracatında da 2. sırada yer aldı.

Turkish Cargo, Uluslararası Hava Kargo Bilgi Sağlayıcısı World Air Cargo Data (WACD)'nın yayınladığı haziran ayı kümülatif verilerine göre de Kanada ve Malezya kargo ihracatında 3. sıraya yükseldi.

Firma, ekspres taşıyıcılar hariç hava kargo markaları arasında 96 destinasyondan oluşan dünyanın en geniş kargo uçağı ağına sahip ve 25'i kargo uçağı olan 372 uçaktan oluşan filosuyla faaliyetlerini sürdürüyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı da Turkish Cargo'nun hedeflerine bu kadar hızlı ulaşmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Özellikle bir kriz döneminde bu performansı yakalamış olmak başarı için engel tanımadığımızın önemli bir göstergesidir. İnanıyorum ki Turkish Cargo bu yükselişini sürdürecek ve bayrağımızı zirveye de taşıyacaktır, markamızın bugünlere gelmesinde katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerinin kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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