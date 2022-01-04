Turkish Cargo, 63 atı ABD'den Türkiye'ye güvenle taşıdı

Turkish Cargo, toplam 63 atı ABD'nin Şikago kentinden İstanbul'a güvenli şekilde ulaştırdı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, canlı hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek gökyüzünde doğal yaşam alanlarına en yakın koşulları oluşturan Turkish Cargo, at taşıma operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Hava kargo markası, 59'u tek seferde olmak üzere 63 atı, Şikago'dan İstanbul'a güvenli şekilde taşıdı.

Atlar, Şikago'dan İstanbul'a özel olarak tasarlanan, kaydırmaz zemin ve oval kenarlara sahip 21 özel at ahırı (stall) kullanılarak konforlu bir şekilde getirildi.

Uluslararası kurallar gereği yalnız başına taşınmalarına izin verilmeyen atlara, uçuş süresince bakıcıları ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği (IATA Live Animals Regulation-LAR) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.

Atatürk Havalimanı'ndaki canlı hayvan odalarında, doğal yaşam koşullarına uygun olarak kısa süre misafir edilen atlar, kolay hareket imkanı sağlayan özel yükleme kapıları aracılığıyla Türkiye'deki sahiplerine sağlıklı şekilde teslim edildi.

Atlar, uluslararası kurallara göre taşınıyor

Turkish Cargo, dünyanın 127 ülkesindeki müşterilerine sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için kabul, depolama ve sevk süreçlerinde IATA LAR'ı referans alıyor. Şirket, yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, paketleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını canlı hayvan taşıma sürecinde uygulamaya devam ediyor.

Turkish Cargo'nun canlı hayvan taşımalarına özel geliştirdiği "TK LIVE" ürünü ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishcargo.com.tr" internet sitesinde yer alan "ürün ve hizmetler-özel kargolar" sekmesinden ulaşılıyor.