Turkish Airlines EuroLeague Ligi Bayern Münih-Khimki Moskova maç sonucu nedir? Bayern Münih-Khimki Moskova maçı kaç kaç bitti?

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında Bayern Münih, Khimki Moskova'yı konuk etti. Turkish Airlines EuroLeague Ligi Bayern Münih-Khimki Moskova maç sonucu nedir? Bayern Münih-Khimki Moskova maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar haberimizde...

BAYERN MÜNİH-KHİMKİ MOSKOVA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bayern Münih'te Paul Zipser 18 sayı – 3 ribaund ve Wade Badlwin de 19 sayı – 5 asist ile galibiyetin mimarları olurken Vladimir Lucic de 10 sayı – 4 ribaund – 3 asist ile maçı tamamladı. Khimki'de Alexey Shved'in 20 sayı – 8 ribaund – 9 asist ile triple double'ı zorlayan bir performansı mağlubiyeti önlemeye yetmezken Greg Monroe de 18 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

ÇEYREK SKORLARI

1. çeyrek: 15-22

2. çeyrek: 43-40 (28-18)

3. çeyrek: 64-64 (21-24)

4. çeyrek: 80-77 (16-13