Türkevi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağını bizzat göndere çekti

New York'taki yeni Türkevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. Öncesinde binayı gezen Erdoğan daha sonra Türkevi'nin önünde Türk bayrağını göndere çekti.

"TÜRKİYE BU ESERLE BÜYÜKLÜĞÜNÜ YANSITAN BİR ESER ORTAYA ÇIKARDI"

Erdoğan törendeki konuşmasında, "Bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Gururluyuz, çünkü devletimize, milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz. Gururluyuz, çünkü bu eserle New York'un silüetine tarihi ve geleneksel mimarimizin güzelliklerini ve zarafetini yansıtıyoruz. Gururluyuz, çünkü mimarlarımızın, mühendislerimizin, işçi kardeşlerimizin alın teriyle muhteşem bir eserin inşasını tamamladık. Bu göz kamaştırıcı binanın inşasında kullanılan malzeme ve tefrişat unsurları büyük ölçüde Türkiye'den getirildi. Mimarinin ve mühendisliğin en son imkanlarının kullanıldığı binamızın tasarımı, iklim değişikliğini konuştuğumuz şu dönemde çevreye duyarlılık esasına göre yapıldı. Böylece Türkiye bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı." dedi.

171 METRE UZUNLUĞUNDA

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip yeni Türkevi binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve Abd'nin BM Daimi Temsilciliğin yanında yer alıyor.

İÇERİSİNDE NELER VAR?

BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Türkevi, birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak. Türkevi binasının projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'ye gidip inceleme yaptıktan sonra projeye son halini verdi.

SELÇUKLU İZLERİNİ TAŞIYOR

Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.

ÇEVRE DOSTU

Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında 'Leed Silver' sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.

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