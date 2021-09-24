Türker'den Başkan Işık'a Darülkurra teşekkürü - Haberler
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Türker'den Başkan Işık'a Darülkurra teşekkürü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Türker'den Başkan Işık'a Darülkurra teşekkürü

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

KÜTAHYA (İHA) - Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, Kütahya ziyaretinde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar için teşekkür etti. Vakıf eserlerinin gün yüzüne çıkartılmasında yerel yönetimlerle iş birliği içinde olduklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Türker, Kütahya Belediyesi'nin dünyada nadir şekilde ayakta kalan Balıklı Mahallesi'ndeki 439 yıllık Darülkurra'nın restorasyon çalışmalarından memnuniyet duyduğu dile getirdi, Başkan Işık ve yönetimini tebrik etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türker'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vakıf eserlerinin önemine değindi. Başkan Işık, geçmişin mirası olarak günümüze kadar ulaşan vakıf eserlerinin en iyi şekilde korunması, ayağa kaldırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına, belediyenin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade etti.

Başkan Işık ziyaret sonunda Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker'e Kütahya'nın simgesi çini vazo hediye etti.

Genel Müdür Yardımcısı Türker ise Başkan Işık'a, Kuran'ı Kerim hediye etti. - KÜTAHYA

Türker'den Başkan Işık'a Darülkurra teşekkürü

Türker'den Başkan Işık'a Darülkurra teşekkürü

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