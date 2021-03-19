Türkeli'de Orman Haftası etkinlikleri

Türkeli ilçesinde, 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla Akçabük İlkokulunda fidan dikimi yapıldı.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Akçabük Köyü İlkokulunda Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleşti. Programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Özcan, İlçe Orman İşletme Müdürü Faruk Karbuzoğlu, Orman İşletme Şefleri ve personelleri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte yapılan fidan dikiminde, akasya, erik, armut ve ahlattan oluşan100fidantoprakla buluştu. Program, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Haftası nedeniyle hazırlanan hediyelerin protokol üyelerince öğrencilere takdimiyle son buldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı