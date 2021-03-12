Türkeli'de "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl" temalı yarışma
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Türkeli'de "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl" temalı yarışma

12.03.2021 12:38 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:43
Türkeli'de

Türkeli İlçe Müftülüğünce "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" konulu kompozisyon yarışması yapıldı.

Türkeli İlçe Müftülüğünce "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" konulu kompozisyon yarışması yapıldı.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Türkeli ilçesinde "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı kompozisyon yarışması düzenlendi.

Müftülük tarafından ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada dereceye girenleri belirlemek için oluşturulan komisyon, İlçe Müftülüğü'nde bir araya geldi.

Başkanlığını İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü'nün yaptığı komisyonda, İlçe Vaizi Hayrullah Boz, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Atilla Şentürk'le birlikte ilçede öğretmen olarak görev yapmakta olan Halil Topçu ve Fatih Sezer yer aldı.

Komisyonun değerlendirmesi sonucunda ortaokullar arası düzenlenen yarışmada birinci Cafer Ensar Yolaçan, ikinci Ravza Özcan ve üçüncü Ravza Nur Merci oldu.

Liseler arası düzenlenen yarışmada ise birinci Esma Melek Gündüz ve ikinci İrem Aysu Sönmez oldu.

İlçe Müftüsü Kömürcü, dereceye girenlerin hediyelerini takdim ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılarının devamını diledi. - SİNOP

Türkeli'de 'On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl' temalı yarışma
Türkeli'de 'On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl' temalı yarışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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