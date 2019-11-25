Türkeli'de minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı
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Türkeli'de minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, minibüsün kontrolden çıkarak şarampole uçması sonucu bir kişi yaralandı.

25.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:32
Türkeli'de minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı

'un ilçesinde, minibüsün kontrolden çıkarak şarampole uçması sonucu bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Serkan Yener idaresindeki 37 AAU 104 plakalı minibüs, köyünden Türkeli istikametine seyir halindeyken Emrelli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 25 metre derinliğindeki şarampole uçtu.


Kazada araç sürücüsü Serkan Yener yaralanarak, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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