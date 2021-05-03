Türkeli'de Karayolu Trafik Haftası denetimleri

Türkeli ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası kapsamında bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.

Türkeli ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası kapsamında bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-2023) doğrultusunda, trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedefi çerçevesinde sorumlu paydaş, kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde proje ve etkinlikler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, 2021 yılı Karayolu Trafik Haftası nedeniyle jandarma bölgesinin muhtelif noktalarına bilgilendirici afişler konuldu. Aynı zamanda, Karayolu Trafik Haftası süresince Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi tarafından "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye", "Emniyet Kemerini Unutmam" mottosu ile denetimler gerçekleştirildi.

Ayrıca ilçede araç geçişlerinin yoğun olduğu il sınırı olan Gencek köyünde emniyet kemeri uygulamasının yanı sıra, yol ve sağlık kontrolü de yapıldı. İlçede meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilebilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından bu ve buna benzer uygulamaların devam edeceği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı