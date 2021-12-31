(Türkçede hangi adda bir noktalama işareti vardır?) Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel 200 Bin TL'lik soru! - Haberler
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(Türkçede hangi adda bir noktalama işareti vardır?) Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel 200 Bin TL'lik soru!

(Türkçede hangi adda bir noktalama işareti vardır?) Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel 200 Bin TL'lik soru!
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31 Aralık Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Türkçede hangi adda bir noktalama işareti vardır?) Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Türkçede hangi adda bir noktalama işareti vardır?

(Türkçede hangi adda bir noktalama işareti vardır?) Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel 200 Bin TL'lik soru!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 31 ARALIK CUMA 200 BİN LİRALIK SORUSU

Türkçede hangi adda bir noktalama işareti vardır?

A-) Benli ayraç

B-) Kirpikli ayraç

C-) Kaşlı ayraç

D-) Bıyıklı ayraç

Doğru Cevap : C şıkkı "Kaşlı ayraç"

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