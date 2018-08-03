Türkan Şoray ve Ediz Hun Sinema Öğrencileriyle Buluştu
Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle düzenlenen, 20 ülkeden 23 öğrencinin katıldığı, Türk Sineması Yaz Okulu programı kapsamında Yeşilçam oyuncuları Türkan Şoray ve Ediz Hun sinema öğrencileriyle bir araya geldi.
Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle düzenlenen, 20 ülkeden 23 öğrencinin katıldığı, Türk Sineması Yaz Okulu programı kapsamında Yeşilçam oyuncuları Türkan Şoray ve Ediz Hun sinema öğrencileriyle bir araya geldi.