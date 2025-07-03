Türkan Şoray'ın Ediz Hun'la, Kadir İnanır'la, Cüneyt Arkın'la, İzzet Günay'lakaç filmi var?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaTürkan Şoray'ın beyaz perdede başrolleri en çok paylaştığı erkek oyuncu kimdir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKAN ŞORAY'IN BEYAZ PERDEDE BAŞROLLERİ EN ÇOK PAYLAŞTIĞI ERKEK OYUNCU KİMDİR?

A: Ediz Hun

B: İzzet Günay

C: Kadir İnanır

D: Cüneyt Arkın

Cevap: A