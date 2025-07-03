Türkan Şoray'ın Ediz Hun'la, Kadir İnanır'la, Cüneyt Arkın'la, İzzet Günay'lakaç filmi var?

Türkan Şoray'ın Ediz Hun'la, Kadir İnanır'la, Cüneyt Arkın'la, İzzet Günay'lakaç filmi var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkan Şoray'ın beyaz perdede başrolleri en çok paylaştığı erkek oyuncu kimdir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkan Şoray'ın beyaz perdede başrolleri en çok paylaştığı erkek oyuncu kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaTürkan Şoray'ın beyaz perdede başrolleri en çok paylaştığı erkek oyuncu kimdir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKAN ŞORAY'IN BEYAZ PERDEDE BAŞROLLERİ EN ÇOK PAYLAŞTIĞI ERKEK OYUNCU KİMDİR?

A: Ediz Hun

B: İzzet Günay

C: Kadir İnanır

D: Cüneyt Arkın

Cevap: A

Türkan Şoray'ın Ediz Hun'la, Kadir İnanır'la, Cüneyt Arkın'la, İzzet Günay'lakaç filmi var?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba çok kızdı

Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, aldığı cevaba çok kızdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.