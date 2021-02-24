Türkan Şoray, güzelliğiyle adeta yıllara meydan okudu
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, sosyal medyasından yaptığı paylaşımla yıllara meydan okuduğu güzelliğini sergiledi. Usta oyuncunun paylaşımı sonrası takipçileri, övgü dolu binlerce yorum yaptı.
Yakalandığı cushing sendromu hastalığı sonrası kortizon tedavisi gören ve oldukça fazla kilo alan Türkan Şoray, yaklaşık 1 yıl içinde verdiği 20 kilo ile eski görünümüne kavuştu. Usta sanatçı, eski formuna kavuşması sonrası sosyal medyada fotoğraflarını art arda paylaşmaya başladı.
BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI
Yeşilçam'ın yıllara meydan okuyan güzeli Türkan Şoray, Instagram hesabından, "Hediye bardağımla kahve içerken" notuyla bir fotoğraf karesine yer verdi. Fotoğrafında zayıfladığı görülen Sultan lakaplı usta oyuncu, adeta güzelliğini sergilediği paylaşımıyla binlerce beğeni ve övgü içeren yorum aldı.