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Türkan Şoray'ın son hali şoke etti!

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Türkan Şoray'ın son hali şoke etti!

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmadı.

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor. Türkan Şoray'ın son hali ise giderek zayıfladığını ortaya koydu. Katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmadı. Adeta bir deri bir kemik kalan Türkan Şoray'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yüzündeki değişim oldukça dikkat çeken Türkan Şoray'ın son hali sosyal medyada olay oldu.

İşte fazla kilolarından kurtulan ve estetik yaptıran Sultan lakaplı usta sanatçı Türkan Şoray'ın son hali...

Türkan Şoray'ın son hali şoke etti!

Türkan Şoray'ın son hali şoke etti!

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