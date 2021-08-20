Türkan Saylan Seferihisar'da sonsuza dek yaşayacak
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Türkan Saylan Seferihisar'da sonsuza dek yaşayacak

Türkan Saylan Seferihisar'da sonsuza dek yaşayacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Seferihisar Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Seferihisar Şubesi işbirliği ile Türkan Saylan Anıtı açılış töreni gerçekleşti.

Başkan Yetişkin;

"Türkan Saylan, yaptıklarıyla, öğrettikleriyle, eserleriyle Seferihisar'da hep yaşayacak"

Törene Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Heykeltıraş ve ressam Cahit Koççoban tarafından inşa edilerek ilçeye armağan edilen Türkan Saylan anıtı Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'nda yer alıyor.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Türkan hocamız öğrettikleriyle, yaptıklarıyla hepimizin kalbinde, öğretilerinde yaşıyor. Eğitim ve sağlık alanında yaptığı kıymetli çalışmalarla binlerce hayata ışık olan Türkan Saylan'ı Seferihisar'da sonsuza dek yaşatacağız. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği başta olmak üzere anıtımızı inşa ederek ilçemize armağan eden kıymetli heykeltıraş ve ressam Cahit Koççoban'a teşekkür ediyorum." dedi.?

Kaynak: Bültenler

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Türkan Saylan Seferihisar'da sonsuza dek yaşayacak - Haberler
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