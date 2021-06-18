Türk Yıldızları Niğde'de gösteri yaptı
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Türk Yıldızları Niğde'de gösteri yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | Kültür Sanat

Türk Yıldızları Niğde'de gösteri yaptı Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi 'Türk Yıldızları', Niğde semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları Niğde'de gösteri yaptı

NİĞDE - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi 'Türk Yıldızları', Niğde semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Valilik, belediye ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin tarafından davet edilen 6 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda Niğde semalarına ay yıldız çizdi. Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve bazı amatör fotoğrafçılar, Ömer Halisdemir Meydanı'ndan ve yüksek yerlerden cep telefonu ve fotoğraf makinalarıyla etkinliği kaydetti.

Türk Yıldızları Niğde'de gösteri yaptı
Türk Yıldızları Niğde'de gösteri yaptı
Türk Yıldızları Niğde'de gösteri yaptı
Türk Yıldızları Niğde'de gösteri yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen

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