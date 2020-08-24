Türk Yıldızları'ndan Ahlat ve Çarho'da Malazgirt uçuşu - Türk Yıldızları'ndan Ahlat ve Çarho'da Malazgirt uçuşu Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin Ahlat ve Çarho mevkiinde gösteri ve selamlama uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

- Türk Yıldızları'ndan Ahlat ve Çarho'da Malazgirt uçuşu ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin Ahlat ve Çarho mevkiinde gösteri ve selamlama uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, "Korkmazlar yüksekten, zorlarlar sınırları, Milli gururumuz gökyüzünün yıldızları" notuyla gök yüzündeki milli takım olarak anılan Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamında Ahlat ve Çarho mevkiinde gösteri ve selamlama uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi. Kaynak: İHA