Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim ekibidir. Teknofest kapsamında uçan Türk Yıldızları merak edilmekte. Teknofest haftasının başlamasıyla birlikte Türk Yıldızları ile ilgili araştırmalar sürmekte. Türk Yıldızları, Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ulusal bir gösteri ekibidir. Ulusal ve özel günlerde yaptığı gösterilerle hafızalara kazınmıştır. Peki, Türk Yıldızları kimdir? Türk Yıldızları ne demek? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TÜRK YILDIZLARI KİMDİR?

Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim ekibidir.

7 Kasım 1992 tarihinde kurulması için emir yayınlanmış ve 25 Aralık 1992 tarihinde dört NF-5 uçağı ile eğitimlere başlamıştır.

"Türk Yıldızları" adı verilen akrotim, ilk gösterisini dört NF-5A/B Freedom Fighter Uçağı ile 18 Haziran 1993 tarihinde 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Akıncı/Ankara'da icra etmiştir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Türk Yıldızları Akrotimi'nin Türk halkına tanıtımı 5 Ekim 1994 tarihinde Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 29 Ekim 1994 Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gerçekleşmiştir. Türk Yıldızları'nın 100'üncü gösterisi 29 Ekim 2000 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenmiştir.

Mevcut filo lideri 8 Eylül 2016'da görevi devralan Binbaşı Esra Özatay'dır. Türk Hava Kuvvetleri'nde bu görevi yapan ilk ve tek kadın pilottur.

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