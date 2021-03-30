Türk yapımı FPS oyunu Exomecha'nın çıkış tarihi belli oldu!

Ankaralı geliştiricili stüdyo TwistedRed'in Xbox etkinliğinde yaptığı duyuruda, Exomecha'nın Ağustos ayında Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapacağını açıkladı. Exomecha çıkış tarihi ne zaman? Exomecha sistem gereksinimleri belli oldu mu?

Ücretsiz online rekabetçi FPS oyunu Exomecha, egzotik ortama sahip OMECHA adlı bir gezegende geçiyor, oyuncular aksiyonu doruklarına kadar hissedecek.

23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Xbox Games Showcase etkinliğinde ilk kez tanıtılan Exomecha, Xbox etkinliğinde Geoff Keighley tarafından tanıtılarak dünya prömiyerini yaptı. Yapım ekibi tamamen Türklerden oluşan oyunun tanıtım videosu da yayınlandı.

Oyuncular, Exomecha'nın ilk tanıtım videosunu Crysis ve Transformes oyunlarının havasına benzetmişti. FPS türü oyunlara bir yenisi olarak eklenecek oyun, rekabetçi çevrimiçi oyun severler tarafından beğenildi.

Oyun birinci şahıs nişancı oyunu olarak tanıtıldı. Oyunun atmosferi egzotik ve el değmemiş bir gezegen olarak görülmektedir. Mekanikleri sayesinde tank, helikopter tarzı bir araç kullanmak mümkündür. Lav dolu gezegende yakın dövüş de mümkün olacak.

EXOMECHA ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Geliştirici ekip TwistedRed, Ağustos ayında çıkacak oyunu hakkında yaptığı açıklamada, oyunun esnek oynanış sistemine sahip olacağını belirtti. Dev robotların da olacağı oyunda, karakterler yeteneklerini geliştirebilecek, pek çok araç yönetilebilecek.

EXOMECHA BETA İÇİN KAYITLAR AÇIK

Xbox tarafından tanıtılan oyun Xbox One, Xbox One X ve PC'de oynanacağı açıklandı. Oyunun beta testlerine katılmak da mümkün. Exomecha Beta kaydı için buraya tıklayınız.

EXOMECHA İKİNCİ OYNANIŞ FRAGMANI

Oyuncular, Exomecha'nın ilk tanıtım videosunu Crysis ve Transformes oyunlarının havasına benzetti. FPS türü oyunlara bir yenisi olarak eklenecek oyun, rekabetçi çevrimiçi oyun severler tarafından beğenildi.

Oyun birinci şahıs nişancı oyunu olarak tanıtıldı. Oyunun atmosferi egzotik ve el değmemiş bir gezegen olarak görülmektedir. Mekanikleri sayesinde tank, helikopter tarzı bir araç kullanmak mümkündür. Lav dolu gezegende yakın dövüş de mümkün olacak.