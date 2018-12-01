Türk ve Yunan Koroları, İzmir'de Sahne Aldı

Türk ve Yunan koroları, barış ve kardeşlik için İzmir'de sahneye çıktı.

Karşıyaka Sevda Erkan Sanat Kültür Eğitim Merkezi (SESKEM) Korosu ile Yunanistan'ın Sakız Adası'ndaki 4 derneğin katılımıyla oluşturulan koro, Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde "Batı Yakamızın Şarkıları" isimli konser verdi.

İki bölümden oluşan konserde ilk olarak sahneye çıkan Yunan korosuna dansçılar eşlik etti.

Konserin ikinci bölümünde de SESKEM Korosu, Türkçenin yanı sıra Yunanca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca eserler seslendirdi.

İzleyenler, koro üyelerini uzun süre alkışladı.

SESKEM Korosu Kurucu Başkanı İsmail Erkan, yaptığı konuşmada, etkinliğin geçen yıl Sakız Adası'nda gerçekleştirildiğini belirterek, adadaki derneklerle ilişkilerini sürdürdüklerini söyledi.

Görüşmeler sonrası etkinliği bu yıl İzmir'de yaptıklarını belirten Erkan, "Konserin konsepti barış ve kardeşliğe dayalı, o mesajı vermek için etkinliği yapıyoruz. Yunanistan'dan gelen 4 kardeş derneğimiz var, biz de SESKEM Korosu olarak onları ağırlamaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Konseri Sakız Adası Belediye Başkanı Manolis Vournous da izledi.