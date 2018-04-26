Türk ve Suriyeli Çocuklar Şenlikte Buluştu

Kilis'te, Türk ve Suriyeli öğrencilerin kaynaşmaları amacıyla düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Mehmet Uluğ Can Ortaokulunca okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Türk ve Suriyeli çocuklar birlikte oyunlar oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı şenliğe, çok sayıda Türk ve Suriyeli çocuk ile aileleri katıldı. Etkinlik kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes de düzenlendi.

Okul Müdürü Cumali Çelik, yaptığı konuşmada, öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Kilis'in kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli misafire ev sahipliği yaptığını aktaran Çelik, Türk ve Suriyeli öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak için başta sportif faaliyetler olmak üzere belirli dönemlerde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Çelik, "Okulumuzun mevcudu bin 100 kişi, yaklaşık 250 Suriyeli öğrencimiz var. Öğrencilerimizi kaynaştırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz." diye konuştu.

Suriyeli misafirlerin topluma kazandırılması ve Türk vatandaşlarıyla iletişimlerinin geliştirilmesiyle gelecekte yaşanması muhtemel birçok sorunun kendiliğinden önleneceğine inandıklarını dile getiren Çelik, düzenlenen kermesten elde edilecek gelirin bir kısmının Mehmetçik Vakfına bağışlanacağını kalanın okulun ihtiyaçları için kullanılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından, Türk ve Suriyeli öğrenciler, şarkılar söyleyip oyunlar oynadı.