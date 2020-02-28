Türk ve Rus heyetler görüştü; Putin ile Erdoğan İdlib için haftaya bir araya gelebilir
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Türk ve Rus heyetler görüştü; Putin ile Erdoğan İdlib için haftaya bir araya gelebilir

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuuvetlerine mensup 33 askerin saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye ve Rusya'dan heyetler, görüşmelerin üçüncü gününde Ankara'da bir araya geldi

28.02.2020 20:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:05
Türk ve Rus heyetler görüştü; Putin ile Erdoğan İdlib için haftaya bir araya gelebilir

Suriye konusunu masaya yatırmak üzere 'da bir araya gelen Türk ve Rus heyetlerin son toplantısında kentinde Türk Silahlı Kuuvetlerine mensup 33 askerin hayatını kaybettiği saldırı da ele alındı. Görüşmeler çarşamba günü başlamıştı.


Dışişleri Bakanlığı, Rus tarafına, İdlib'de derhal sürdürülebilir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve Şam hükümetinin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için gereğini vurguladığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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