Türk ve Mısırlı çift Ordu'da dünya evine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk ve Mısırlı çift Ordu'da dünya evine girdi

04.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:41
Türk ve Mısırlı çift Ordu'da dünya evine girdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Yunus Emre Çiçek, Mısırlı Sohila Atef Elsayed ile evlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Yunus Emre Çiçek, Mısırlı Sohila Atef Elsayed ile evlendi.

Çiçek, 2017 yılında Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde İlahiyat Bölümü'nde okuduğu sırada Arapça öğrenmek için bir sosyal medya grubuna katıldı.

Yunus Emre Çiçek, gruptan tanıştığı Mısırlı Elsayed ile bir süre sonra evlenme kararı aldı.

Çiçek ve Elsayed 2018'de ailelerin de katılımıyla Mısır'da Nil Nehri kenarında nişanlandı.

Çift, 30 Aralık 2020'de Lübnan'da kıydıkları nikahın ardından düğünlerini ise Ordu'nun Ünye ilçesinde yaptı.

24 yaşındaki Çiçek, AA muhabirine, 4 yıl içinde yaşadıkları tüm sorunlara rağmen evlenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mısırlı 23 yaşındaki gelin Elsayed ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bugün bizim yeniden doğumumuz. Nişanda ben Nil Nehri'nin geliniydim, şimdi Karadeniz'e gelin oldum. Çok güzel bir şey. Türkiye benim ikinci evim." ifadesini kullandı.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halsey Ali Sunal Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara Rektör Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk ve Mısırlı çift Ordu'da dünya evine girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 13:49:10. #1.16#
title