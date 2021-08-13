Türk üniversitesi Alman yönetim akademisi ile iş birliği protokolü imzaladı
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Türk üniversitesi Alman yönetim akademisi ile iş birliği protokolü imzaladı

Türk üniversitesi Alman yönetim akademisi ile iş birliği protokolü imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'da gençler için staj ve kariyer olanaklarının yolunu açan Alman Yönetim Akademisi Niedersachsen (Die Deutsche Management Akademie Niedersachsen-DMAN) ile Kültür Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı.

Almanya'da gençler için staj ve kariyer olanaklarının yolunu açan Alman Yönetim Akademisi Niedersachsen (Die Deutsche Management Akademie Niedersachsen-DMAN) ile Kültür Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı. 2021-2022 Akademik Yılı'nda uygulamaya alınacak protokol mimarlıktan enerjiye, inşaat teknolojisinden dijitalleşmeye, sağlıktan makine mühendisliğine uzanan geniş bir yelpazede nitelikli iş gücüne önem veren Almanya'da eğitim ve deneyim kazanma olanağı sunuyor.

Almanya'nın Celle şehrinde, eyalet ekonomisini oluşturan şirketlerin temellerini attığı devlet kuruluşu Alman Yönetim Akademisi Niedersachsen (Die Deutsche Management Akademie Niedersachsen-DMAN) ile İstanbul Kültür Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Uluslararası piyasalara nitelikli iş gücü ve yönetici yetiştirme konusunda uzman olan Alman Yönetim Akademisi (Niedersachsen DMAN) ile Üniversitenin protokolü 2021-2022 Akademik Yılı'nda uygulanmaya başlayacak. Üniversitenin mezunları ve öğrencileri protokol çerçevesinde eğitimlerini geliştirmek için hem İKÜ'de hem de Almanya'da eğitim programına katılabilecekler. Programda başarılı olan öğrenciler ve mezunlar Almanya'da staj yapma ve iş gücü ihtiyacı olan alanlarda istihdam edilme olanağı elde edecekler.

HEM ÖĞRENCİLER HEM DE MEZUNLAR İÇİN ULUSLARARASI DENEYİM

Almanya'nın, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları arasında yer alan (DMAN) ile yapılan protokolü, "Gençliğin uluslararası kültürel ve profesyonel deneyimi için bir yatırım" sözleriyle tanımlayan Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, "DMAN ile protokolümüz hem öğrencilerimiz hem de mezunlarımız için uluslararası bir deneyim olacak. Uluslararası iş piyasasına nitelikli iş gücü kazandırma konusunda detaylı bir eğitim programı protokolün en güçlü yönü" sözleriyle iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

DMAN ile protokol temaslarını birebir yöneten Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal ise iş birliği hakkında şunları söyledi: "Almanya Niedersachsen Yönetim Akademisi (DMAN) protokolümüz gençlerimiz ve mezunlarımız için önemli bir adım. Protokol kapsamında Türk ve Alman şirketleri, organizasyonları, birlikleri, odaları arasında ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için projeler de yapılacak.  Afrika, Rusya, Çin, Orta ve Doğu Avrupa, Asya, Orta ve Yakın Doğu'da aktif olarak faaliyette bulunan ve bu ülkelerden gelen nitelikli iş gücünü, Niedersachsen'daki şirketlerle buluşturan DMAN, yeni teknolojilerden de yararlanıyor. Yapay zeka konusunda Niedersachsen'daki şirketlerle de iş birliği içinde. Özetle iş birliğimizin Türk ve Alman şirketleri, organizasyonları, birlikleri, odaları arasında ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."


Türk üniversitesi Alman yönetim akademisi ile iş birliği protokolü imzaladı
Türk üniversitesi Alman yönetim akademisi ile iş birliği protokolü imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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