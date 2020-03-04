Türk Ulaşım-Sen'den Savaş'a ziyaret
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Türk Ulaşım-Sen'den Savaş'a ziyaret

Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Yönetimi Gaziantep Havalimanına Başmüdür olarak atanan Yasin Savaş, Başmüdür Yardımcısı olarak atanan Alptekin Hergüner ve İnsan Kaynakları Şube Müdürü Mehmet Sarıbayındır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

04.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:07
Türk Ulaşım-Sen'den Savaş'a ziyaret

Türk Ulaşım-Sen Şube Yönetimi Gaziantep Havalimanına Başmüdür olarak atanan Yasin Savaş, Başmüdür Yardımcısı olarak atanan Alptekin Hergüner ve İnsan Kaynakları Şube Müdürü Mehmet Sarıbayındır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Türk Ulaşım-Sen Şube Başkanı Baler Fidan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Ulaşım-Sen ailesi olarak yeni göreve başlayan İdarecilerimize başarılar diliyoruz, kurumumuz başarısı için, iş barışı için bizler elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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