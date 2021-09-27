Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürü Cizre Kaymakamı Tunç'u ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürü Cizre Kaymakamı Tunç'u ziyaret etti

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürü Cizre Kaymakamı Tunç'u ziyaret etti

Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürü Necmi Mazlum, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'u ziyaret etti.

DİYARBAKIR (AA) - Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürü Necmi Mazlum, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'u ziyaret etti.

Mazlum beraberinde Diyarbakır Bölge Müdür Yardımcısı Engin Yaman, Türk Telekom Şırnak İl Müdürü Cihan Sancar ve Türk Telekom Şırnak İl Operasyon Müdürü Yılmaz Çabuk ile gerçekleştirdiği ziyarette telefon ile internet alt yapı sorunları ve sunulan hizmetler görüşüldü.

Tunç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Telekom Bölge Müdürü Necmi Mazlum ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
Bitmeyen kan davası! Cami avlusunda pusuya düşürülerek öldürüldü

Bitmeyen kan davası! Cami avlusunda pusuya düşürülerek öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Mustafa Denizli Balotelli Stefan Kuntz Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Gökhan Töre Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürü Cizre Kaymakamı Tunç'u ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 15:01:59. #1.11#