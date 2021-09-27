Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürü Cizre Kaymakamı Tunç'u ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürü Necmi Mazlum, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'u ziyaret etti.

Mazlum beraberinde Diyarbakır Bölge Müdür Yardımcısı Engin Yaman, Türk Telekom Şırnak İl Müdürü Cihan Sancar ve Türk Telekom Şırnak İl Operasyon Müdürü Yılmaz Çabuk ile gerçekleştirdiği ziyarette telefon ile internet alt yapı sorunları ve sunulan hizmetler görüşüldü.

Tunç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Telekom Bölge Müdürü Necmi Mazlum ve beraberindeki heyete teşekkür etti.