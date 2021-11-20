Türk Telekom'dan siber güvenlikte 'yerli ekosisteme' destek

Türk Telekom, " Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın" anlayışıyla, siber güvenlik alanındaki yerlileştirme çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. 'Siber Güvenlik Haftası' öncesinde açıklamalarda bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç: "Türkiye'nin veri güvenliğini korumak için yerli ve milli ekosisteme destek veriyor, ülkemizi kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen bir ülke haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Türk Telekom, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin, 22-26 Kasım tarihlerinde 'Siber Güvenlik Haftası' kapsamında ATO Congresium'da düzenleyeceği fuarda, ana sponsor olarak, siber güvenlik ürünleriyle yer alacak.

SİBER GÜVENLİK ULUSAL GÜVENLİĞİN BİR PARÇASI

'Siber Güvenlik Haftası' öncesi açıklamalarda bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, 'Türkiye'de siber güvenlik hizmeti sağlayan ilk telekom operatörü olarak, bin 500 metrekareyi aşan Siber Güvenlik Merkezi'mizde müşterilerimize geleceğin ve günümüzün siber saldırılarına karşı güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Her geçen gün artan siber risklere karşı kurumların bu alandaki yenilikleri doğru okuyarak, gerekli güvenlik politikalarını oluşturmaları gerekiyor. Bu süreçte, müşterilerimizin, kendi lokasyonları için herhangi bir yatırım ve kuruluma gereksinim duymayacakları, uygun ve hızlı devreye alınabilir siber güvenlik servisleri ile ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Türk Telekom olarak, siber güvenliği ulusal güvenliğin bir parçası olarak görüyor; yerli ve milli ekosistemi geliştirmek için çalışıyoruz. Amacımız, Türkiye'yi kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayabilen bir ülke yapmak. Bu kapsamda hem milli ürünler geliştiriyor hem de yerli üreticilerle iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz" diye konuştu.

"AMACIMIZ YERLİLEŞTİRME ORANINI 2023'TE YÜZDE 60'LARA ÇIKARMAK"

En kritik ve maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisiyle hareket ettiklerini ifade eden Kıraç, "Şu ana kadar 14 adet ürünün yerlileştirilmesi tamamlandı. Sekiz devam eden ve sekiz de aday projemizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ürün yerlileştirme planımız kapsamında 2018'de yüzde 25'lerde olan yerlileştirme oranımızı, 2020'de yüzde 35'lere çıkardık. Bu oranı yıl sonunda yüzde 45'lere ve 2023'te ise yüzde 60'lara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

TÜRK TELEKOM'DAN SİBER GÜVENLİK FİKİR MARATONU

Türk Telekom, 17 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında gençlerin siber güvenlik alanındaki fikirlerinin yarışacağı Fikir Maratonu'nu düzenliyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Siber Güvenlik Fikir Maratonu'nda, üniversitelerin ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ve yeni mezun girişimciler; bireysel veya en fazla 4 kişilik takımlar halinde projelerini sunabilecekler.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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