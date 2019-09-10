Türk Telekom'dan öğrencilere ücretsiz dijital servis müjdesi

10.09.2019 11:26

Türk Telekom, yeni eğitim-öğretim yılı için hazırladığı "3 Ay Bedava" kampanyası ile hem ailelere destek olmayı hem de sunacağı eğitim paketleri ile öğrencilerin derslerine katkı sunmayı hedefliyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre şirket, okul heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri için cazip fiyat ve limitsiz interneti buluşturduğu yeni bir kampanya hazırladı.

"3 Ay Bedava" kampanyası ile Türk Telekom, ailelere harcamaları konusunda destek olmanın yanı sıra, öğrencilere de eğitim paketleri ve dijital servislerden ücretsiz olarak faydalanma imkanı sunuyor. Türk Telekom'un limitsiz fiber internet paketi alan yeni müşterileri bu kampanyadan ilk 3 ay hiçbir ücret ödemeden sonraki 24 ay ise sabit fiyat garantisi ile 74,90 TL'den başlayan her şey dahil fiyatlarla faydalanabiliyor.

Öğrenciler için ücretsiz dijital servisler

Türk Telekom, eğitimden eğlenceye, güvenlikten bulut ürünlerine kadar kapsamlı ileri düzey dijital servisleri de bu kampanya ile birlikte ücretsiz sunuyor. Türk Telekom'un 3 Ay Bedava Kampanyası'na yeni gelen bireysel evde internet müşterileri, 27 ay kalma sözü ile TT Wifi Limitsiz, Muud Premium Üyelik, McAfee Total Protection 3 Lisans, TT Dijital Depo 10GB ürünlerinden 27 ay boyunca, Türk Telekom Akademi İngilizce Dil Paketi ürününden 12 ay boyunca ücretsiz yararlanabilecekler.



Kampanya ile sunulan temel eğitim paketleri ile çocuklara eğitim hayatlarında destek olabilecek; "Hedefim İngilizce" (6-20 yaş arası, orta/ileri seviye İngilizce ihtiyacı olanlar için 12 kurdan oluşan ingilizce paketi) "Buki Paketi" (5-8 yaş arası özellikle okul öncesi öğrenciler için kavramsal eğitim paketi) "Tedy's Ready" (6-10 yaş arası İngilizce Paketi, özellikle çocuklara yönelik eğlenceli ingilizce öğreten paket) "Hızlıgo" (12 ve üzeri yaş grubu için hızlı okuma teknikleri geliştiren paket) "Kayıp Sesler Ülkesi" (İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma yazma öğrenmesini sağlayan paket) gibi sürprizler de tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Kaynak: AA