Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom'da şu anda sorun var mı?

Türk Telekom hizmetlerinde yaşanan bağlantı problemleri sonrası gözler operatöre çevrildi. Kullanıcıların sosyal medya üzerinden art arda yaptığı paylaşımlar, " Türk Telekom'da sorun mu var?" sorusunu gündeme taşıdı. İnternete erişimde yaşanan kesintiler ve mobil ağ sıkıntıları sonrası, "Türk Telekom çöktü mü, sorun ne zaman çözülecek?" soruları kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. İşte, son gelişmeler…

TÜRK TELEKOM ÇÖKTÜ MÜ?

Son günlerde Türk Telekom kullanıcıları, hem mobil hem de sabit internet hizmetlerinde yaşadıkları erişim sıkıntıları nedeniyle sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getirmeye başladı. "Türk Telekom çöktü mü?" sorusu, özellikle 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen İstanbul merkezli deprem sonrası yeniden gündeme geldi.

Türk Telekom çöktü mü

Depremin ardından birçok kullanıcı, telefonla arama yapamama, SMS gönderememe ve internet bağlantısında kopmalar gibi sorunlar yaşadıklarını belirtti. Sadece İstanbul değil; çevre illerdeki kullanıcılar da benzer problemleri rapor etti.

Buna ek olarak, 9 Nisan 2025 tarihinde de Türk Telekom hizmetlerinde geniş çaplı bir teknik sorun yaşandığı, kullanıcıların internete erişimde ciddi gecikmeler ve hat kesintileriyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Türk Telekom'da şu anda sorun var mı

Şu ana kadar şirketten resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kullanıcılar, yaşanan sıkıntıların ardından operatörün altyapısında geçici bir arıza yaşandığını tahmin ediyor.

Yetkililer, kullanıcıların bu tür durumlarda:

Modem ve yönlendirici cihazlarını yeniden başlatmalarını,

Sorun devam ederse Türk Telekom'un resmi web sitesi ya da sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirmeleri takip etmelerini öneriyor.

Türk Telekom son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler:

Türk Telekom kesintileri