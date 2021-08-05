Türk Telekom CEO'su Önal: "Bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz"
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Türk Telekom CEO'su Önal: "Bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz"

Türk Telekom CEO'su Önal: 'Bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Oluşabilecek zararların engellenmesi ve hasarların telafi edilebilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik; etmeye de devam edeceğiz" dedi.

Yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Oluşabilecek zararların engellenmesi ve hasarların telafi edilebilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik; etmeye de devam edeceğiz" dedi.

Türk Telekom, Türkiye'de günlerdir süren orman yangınlarındaki topyekün dayanışmaya destek vermeye devam ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, orman yangınlarıyla mücadelede halkın gösterdiği dayanışma ve fedakarlığa vurgu yaparak şunları söyledi:

"Türkiye'nin ciğerleri günlerdir yanıyor. Başta hayatını kaybeden vatandaşlarımız, tahrip olan bitki örtüsü, hayvanlarımız ve o ekosistem içinde nefes alıp veren tüm canlılarımız için büyük üzüntü duyuyoruz. Her birimizi yasa boğan orman yangınları nedeniyle kaybettiğimiz canlarımız için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Şirket olarak, her türlü afette bize düşen görev, vatandaşımızın, görevlilerin, canla başla mücadele edenlerin birbirine ulaşabilmesi için milli sorumluluğumuz olan kesintisiz iletişimi sağlayabilmektir. Bu nedenle bundan sonra oluşabilecek zararların engellenmesi ve hasarların telafi edilebilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik; etmeye de devam edeceğiz.

İnsanımız yangınla mücadelede gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışıyor. Biz de Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibimiz (TTAKE) ile AFAD koordinasyonuyla yangınla mücadeleye destek olmaya çalışıyoruz. Son derece kritik ve insani bir görevi yerine getirmek üzere merkez ekip ve buna ek olarak 11 bölgemizden gönüllülük esasıyla bir araya gelen TTAKE üyesi arkadaşlarımızla ne kadar gurur duysak az. Bu dayanışma, hizmet aşkımızı daha da pekiştirirken iletişimin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye'nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi şirket olarak vatana hizmeti varlığımızın asli unsuru olarak görüyoruz.

Bizim için teknoloji insana, topluma, doğaya iyilik ve fayda olarak dönüyorsa değerli. O nedenle, telekom sektörü olarak elimizdeki bütün imkanları halkımızın hizmetine sunmak milli sorumluluğumuzdur. Hizmetlerimiz, bu güzel vatanı bir arada tutmaya devam edecekse anlamlı. Tüm kalbimiz ve dualarımızla afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanındayız.

Geçmiş olsun Türkiye." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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