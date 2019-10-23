Türk Telekom 2'de 2 yaptı
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Türk Telekom, İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi 64-56 mağlup etti.
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Türk Telekom, İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi 64-56 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Georgios Poursanidis xx, Martin Vulic xx, Janusz Calik xx
Türk Telekom: Nick Johnson x 2, R. J. Hunter xxx 14, Muhammed Baygül xx 5, Polat Kaya x, Metin Türen xx 3, Şafak Edge x 2, Moustapha Fall xx 10, Ercan Bayrak x, Akif Egemen Güven x 4, Kyle Wiltjer xxx 12, TJ Campbell xxx 12
Başantrenör: Burak Gören
Dinamo Sassari: Marco Spissu x 3, Jamel McLean x 9, Miro Bilan x 4, Lorenzo Bucarelli x, Giacomo Devecchi x, Paulius Sorokas x, Dwayne Evans xx 18, Daniele Magro x, Dyshawn Pierre xx 13, Stefano Gentile x 4, Michele Vitali x 3, Curtis Louis Jerrels x 2
Başantrenör: Gianmarco Pozzecco
1. periyot: 21-13 (Türk Telekom lehine)
Devre: 38-26 (Türk Telekom lehine)
3. periyot: 47-44 (Türk Telekom lehine)
(İHA)