Türk tasarımcı Furkan 'Akumira' Demircan Ninjas In Pyjamas ile anlaştı
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Türk tasarımcı Furkan 'Akumira' Demircan Ninjas In Pyjamas ile anlaştı

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Türk tasarımcı Furkan 'Akumira' Demircan Ninjas In Pyjamas ile anlaştı

Tebrikler akumira34, seninle gurur duyuyoruz!

Ülkemizde espor takipçilerinin yakından tanıdığı tasarımcı Furkan 'Akumira' Demircan dünya çapındaki espor organizasyonu Ninjas In Pyjamas ile anlaştı. Türk tasarımcı artık İsveç merkezli espor kulübü Ninjas In Pyjamas'ta tasarımcı olarak çalışacak.

Başarılı tasarımcı anlaşmayı Türkçe ve İngilizce olarak duyurdu. Genç ve yetenekli tasarımcı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Daha önce Türkiye'deki çoğu espor kulübü için tasarımlar yapan Akumira, çok önemli bir başarıya imza attı. Playerbros ekibi olarak kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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