Türk sosyetesi Bodrum'daki davet için birbiriyle yarıştı! Bilet fiyatı 25 bin euro

Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault'un gelini Rus model Natalia Vodianova'nın yardıma muhtaç çocuklar için Bodrum'da gerçekleştirdiği etkinlik bu akşam yapılıyor. Etkinlikte, çift olarak davetiyeler 25 bin eurodan satıldı.

Türk ve Rus sosyetesi, bu akşam Bodrum'da gerçekleştirilecek göz kamaştıran davette boy gösterecek. Kendi alanında önemli isimlerin katılacağı davette, iki kişilik biletler 25 bin eurodan satışa çıkarıldı. Dünya jet-set'inden ve Rus oligarklardan oluşan yaklaşık 200 davetlinin gala için Bodrum'a geldiği öğrenildi.

DAVETİYE BEKLEYENLER VAR

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre yaklaşık 50 Türk de dünya jet-set'iyle birlikte bu akşamki galada boy gösterecek. Diğer yandan galaya davet edilmeyi bekleyenlerin, hatta para vermeden galaya gitmenin yollarını arayanların da olduğu iddia edildi.

GÖZLER SOSYETİK İSİMLERDE OLACAK

Bodrum'daki göz kamaştıran galaya Türk sosyetesinden kimlerin katılacağı şimdiden merak edilmeye başladı. Davetin, Bodrum'da gerçekleştirilmesinin de Bodrum'un dünyaya tanıtımı açısından önemli olduğuna vurgu yapılıyor.

Natalia Vodianova, engelli çocukların oynayabileceği oyun alanları açılması için 2004 yılında The Naked Heart Foundation'u kurdu.