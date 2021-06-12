Türk sinemasının ilk renkli filmi nedir? Halıcı Kız film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Türk sinemasında ilk renkli filmin nedir? son günlerde en çok aratılan konular arasında yer aldı. Türk tiyatro sanatçısı, yönetmen, oyuncu ve yapımcı olan Muhsin Ertuğrul tarafından 1953 yapımı olan film Türk sinemasında bir ilk yaratmıştır. Peki, Türk sinemasının ilk renkli filmi nedir? Halıcı Kız film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk sinemasında ilk renkli filmin nedir? son günlerde en çok aratılan konular arasında yer aldı. Türk tiyatro sanatçısı, yönetmen, oyuncu ve yapımcı olan Muhsin Ertuğrul tarafından 1953 yapımı olan film Türk sinemasında bir ilk yaratmıştır. Peki, Türk sinemasının ilk renkli filmi nedir? Halıcı Kız film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRK SİNEMASININ İLK RENKLİ FİLMİ NEDİR?

Türk Sinemasının ilk renkli filmi, Muhsin Ertuğrul'un üstlendiği, 1953 yapımı olan Halıcı Kız filmidir.

Türk sinema tarihinin ilk uzun metrajlı renkli filmidir ve aynı zamanda ilk sponsor desteğiyle çekilmiş filmidir. Çekimleri İstanbul, Bursa ve Isparta'da, laboratuvar ve kopya baskı işlemleri Almanya'da Bavaria Stüdyoları'nda, dublaj ve seslendirme işlemleri de İstanbul İpek Film Stüdyoları'nda yapılmıştır. Bu filmde Muhsin Ertuğrul beklediği başarıyı yakalayamamış, yönetmenlik kariyerini bu filmle noktalamıştır. Filmin müziğini Hasan Ferit Alnar bestelemiştir.

HALICI KIZ FİLM KONUSU NEDİR?

Türk Sinemasının ilk renkli filmi olan Halıcı Kız filmi, Isparta'da halı dokuma tezgâhında işçilik yapan, patronun oğlu tarafından kullanılan, çıkış yolunu İstanbul'a gitmekte arayan Gül isimli kızın öyküsünü anlatıyor.

HALICI KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?