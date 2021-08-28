Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı
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Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Güncel

Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı Bodrum'da sahne alan Türk sanat müziğinin usta ismi Bekir Ünlüataer söylediği şarkılarla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı

MUĞLA - Bodrum'da sahne alan Türk sanat müziğinin usta ismi Bekir Ünlüataer söylediği şarkılarla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk sanat müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer önceki gece Elani Beach sahne aldı. Söylediği şarkılarla büyük beğeni toplayan Ünlüataer tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlüataer'in neredeyse tüm şarkılarına sevenleri eşlik etti. Sianji Well-Being Resort bünyesinde bulunan Elani Beach'te her Perşembe gecesi çıkacak olan Ünlüataer Bodrum'u Türk Sanat Müziği'ne doyuracak. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan usta sanatçı bir yandan şarkı söylerken diğer yandan ise izlemeye gelenlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı
Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı
Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı
Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı
Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı
Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı
Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı
Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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