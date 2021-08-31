Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu

Türk Sanat Müziği geleneğinin önemli ve başarılı isimlerinden İnci Çayırlı, 86 yaşında hayatını kaybetti. Çayırlı'nın cenazesi perşembe günü defnedilecek.

Uzun seneler Türk Sanat Müziği icra eden ve koro şefliği yapan İnci Çayırlı, 86 yaşında hayata veda etti.

CENAZESİ PERŞEMBE GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Perşembe günü Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çayırlı için tören düzenleyecek. Çayırlı'nın cenazesi Fenerbahçe Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

İNCİ ÇAYIRLI KİMDİR?

İnci Çayırlı, 1935'te İstanbul'da doğdu. Çamlıca Kız Lisesi'nde okudu. 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı olarak göreve başladı. İstanbul Radyosu'nda da çalışan sanatçı, bir dönem Münir Nurettin Selçuk'un korosunda yer aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyeliği yapan İnci Çayırlı, 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği korosunun kurucu şeflerinden oldu. 1995'te bu görevinden ayrıldı. Kültür Bakanlığı 1998 yılında sanatçıya devlet sanatçısı unvanı verdi.