Türk Sanat Müziği sanatçısı Adnan Şenses 84 yaşında! Adnan Şenses kimdir?

21.08.2019 06:00

Solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Türk müziğinin efsane seslerinden Adnan Şenses'in doğum günü. Adnan Şenses nereli, ne zaman öldü? Adnan Şenses şarkıları, hayatı, biyografisi haberimizde…

ADNAN ŞENSES KİMDİR?

Usta isim, 21 Ağustos 1953 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İlkokula Ankara İsmet İnönü İlkokulu'nda başlayan Şenses, eğitimine İstanbul'a taşındıkları Karagümrük ilk ve ortaokulunda devam etti. Marangozluk ile ilgilenen sanatçı, 1956 yılında müzik hayatına atıldı. İlk musiki derslerini Suzan Yakar Rutkay'dan aldı.

ZEKİ MÜREN İLE BÜLENT ERSOY'DAN SONRA BİR İLK

İlk olarak Ankara Radyosu'nda çalışan Adnan Şenses, 16 yıl hizmet etti. Ardından, ünlü gazinolarda çalıştı, 47 filmde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Maksim gazinosunda Zeki Müren ve Bülent Ersoy'dan sonra assolistlik yapan ilk sanatçılardan biri oldu. Sayısız plak ve birçok albüm yayımladı. Çoğu albümü Almanya'da yayımlanan sanatçı, Tövbeler Tövbesi, Sabır Duası, Çok Üzgünsün Arkadaş, Doldur Meyhaneci, Neden Saçların Beyazlamış, Kadehi Şişeyi Kırarım gibi Türk müziğinin birçok eserini ilk kez kendisi seslendirdi.

Adnan Şenses, 2013 yılında Sezen Aksu'nun hediye ettiği "Bekleyemedin Mi?" ve "Kaybolan Yıllar" isimli şarkılarının da bulunduğu "Adnan Şenses Bir Efsanedir" albümünü yayımladı. Tövbeler Tövbesi, Sabır Duası, Çok Üzgünsün Arkadaş, Doldur Meyhaneci, Neden Saçların Beyazlamış, Kadehi Şişeyi Kırarım gibi Türk müziğinin birçok eserini ilk kez kendisi seslendirdi.

MİDE KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Mide kanseri nedeniyle tedavi altına alınan Adnan Şenses, 25 Aralık 2013'de, tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.