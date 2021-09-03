Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı
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Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Haberler | Güncel

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı 86 yaşında hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden, koro şefi ve devlet sanatçısı İnci Çayırlı Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - 86 yaşında hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden, koro şefi ve devlet sanatçısı İnci Çayırlı Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

86 yaşında hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi İnci Çayırlı için ilk tören Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlendi. Buradaki törenin ardından Çayırlı'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı Çayırlı Teşvikiye Camii'ne getirildi. Buradaki törene usta sanatçının kızı Canan Atalay, sanat camiasının tanınmış isimleri ve sevenleri katıldı.

"İyi bir anne, muhteşem bir sanatçıydı"

İnci Çayırlı'nın kızı Canan Atalay, "Türkiye'nin bir duayeni, benim de annem gitti. Hak ettiği gibi uğurlanıyor, mekanı cennet olsun. İyi bir anne, muhteşem bir sanatçıydı. Sanatçılığı hakkında konuşmak benim haddime değil ama bütün Türkiye'nin takdirini almış, hocaların hocasıydı. Burada olanların hepsi onun öğrencileri" dedi.

"İnci Hoca bizim kıymetlimizdi"

Cenaze törenine katılan sanatçı Çelik Erişçi, "İnci Hoca bizim kıymetlimizdi. Türkiye'de bir geleneği temsil eden nesildendi. O neslin içerisindeki ilkeleri, varlığında, sanatında, vücudunda taşımış bir zarafet abidesiydi. Klasik Türk Müziğine katkıları, kattığı değerler çok büyük. Yetiştirdiği öğrenciler, evlatlar müthiş. Bizim de çok sevdiğimiz, Türk Musikisi Devlet Konservatuarında derslerine girdiğimiz hocamızdı. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Usta isim İnci Çayırlı, Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazından ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na toprağa verildi.

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

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