Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlanıyor
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Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Haberler | Güncel

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlanıyor Çayırlı için ilk tören Cemal Reşit Bey Konser Salonu'nda düzenlendi 86 yaşında hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden, koro şefi ve devlet sanatçısı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlanıyor

Çayırlı için ilk tören Cemal Reşit Bey Konser Salonu'nda düzenlendi

İSTANBUL - 86 yaşında hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden, koro şefi ve devlet sanatçısı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta isim için ilk töreni Beyoğlu'nda bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlendi.

86 yaşında hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile sanat camiasının tanınmış isimleri, ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninde konuşan Mehmet Nuri Ersoy, " Bu zamanlarda çok değerli sanatçılarımızı birer birer kaybediyoruz. Büyük ustaları kaybediyoruz. Daha Ferhan Şensoy'un acısı dinmeden bugün de İnci hanımı uğurluyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun" dedi.

Annesini gözyaşları ile uğurlayan kızı Canan Atalay ise, "Böyle bir anneye sahip olduğum için gurur duyuyorum. Kendisinin sesinden büyük bir keyifle dinlediğimiz ve 'sana vasiyetimdir' dediği Birtanem'in sözlerindeki gibi bir sabah baktım ki birtanem sen yoksun. Bana bıraktığın bu onurlu miras ve öğrettiğin her şey için minnettarım. Hep derdin ya baki kalan kubbede bir hoş seda imiş. Sen yeri hiç doldurulamayacak bir seda bıraktın ve geçtin hayatımızdan. Hoşça kal annem, huzurla uyu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından usta sanatçı için dua edildi. Sanatçı arkadaşları ve öğrencileri büyük ustayı şarkılar ve alkışlar eşliğinde son yolculuğuna uğurladı.

Buradaki törenin son bulurken, Çayırlı Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazından ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na toprağa verilecek.

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlanıyor
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlanıyor
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlanıyor
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz

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