Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti
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Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti

Demirören Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - Haberler | 3. Sayfa

Düzensiz göçmenleri Türk Karasularına itmek isteyen Yunan Sahil Güvenlik Botu'na Edremit Körfezi açıklarında Türk Sahil Güvenlik Botu müdahale etti. Yunan Sahil Güvenlik Botu'nu düzensiz göçmenleri geri itmesine engel olmak için manevra yapan Türk Sahil Güvenlik Botu'nun başarısı kameraya yansıdı. Yunan Sahil Güvenli Botu geri çekilmek zorunda kaldı.

Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası açıklarında Yunanistan kara sularına giren düzensiz göçmenleri Türk Kara Sularına geri itmek isteyen Yunan Sahil Güvenlik Botu'na, bölgede izleme görevi yapan Türk Sahil Güvenlik Botu müdahale etti.

YUNAN BOTU GERİ ÇEKİLMEZ ZORUNDA KALDI

İnsanlık dışı bir uygulama ile açık denize düzensiz göçmenleri terk etmek isteyen Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk Sahil Güvenlik botunun usta ve kararlı manevraları ile bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Bu anlar kamerayla kayıt altına alındı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

AB'DEN YUNANİSTAN'A 'GERİ İTME' UYARISI

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Birlik üyesi ülkeler arasındaki göçle mücadelede dayanışmanın önemli olduğunu belirtti.Yunanistan'ın Midilli Adası'nı ziyaret eden ve burada Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile bir araya gelen Johansson Atina yönetimini uyararak, Türkiye'ye sığınma başvuruları kabul edilmeyen göçmenleri geri almaya devam etmesi çağrısında bulunmuştu. Johansson, "Yunan makamlarının iddia edilen geri itmeleri soruşturma konusunda daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum." İfadelerine yer vermişti.

Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti
Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti
Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti
Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / EMRAH ELMAS

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