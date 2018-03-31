Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanları Buluşması

Türk-Rus Toplumsal Forumu Türk Kanadı Eşbaşkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Türkiye ve Rusya'nın önemli üniversitelerinin rektörlerinden heyetler oluşturulduğunu, bu kapsamda Moskova'da toplantılar yapıldığını ve kararlar alındığını belirterek, "İnşallah eylül, ekim aylarında Türkiye'de bir rektörler çalıştayı düzenleyerek, eğitim iş birliği alanındaki somut projelerimizi ele alacağız." dedi.

Ahmet Berat Çonkar ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Rus Kanadı Eşbaşkanı Eleonora Mitrofanova, Conrad Otel'de bir araya geldi. Basına kapalı toplantının ardından Çonkar ve Mitrofanova gazetecilere açıklama yaptı.

Toplantıda, forumun geçmiş muhasebesinin yanı sıra komitelerin geleceğe yönelik çalışmalarının üzerinde durulduğunu dile getiren Çonkar, 2010'da kurulan forumun 11 komiteden oluştuğunu ve eşbaşkanlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Bas¸kanı Vladimir Putin'in yürüttüğü üst düzey iş birliği konseyinin üç organından biri olduğuna değinerek, her iki kanatta da bulunan komitelerin çalışmalarıyla iki ülke arasında beşeri ve kültürel ilişkilerin gelişmesine, siyasi ve ekonomik ilişkilerin iyi düzeyde seyretmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Toplumsal forumun, iki ülke halkları arasındaki iş birliğini artıracak, toplumları birbirine yaklaştıracak ve birbirini doğru anlamasını sağlayacak önemli bir mekanizma olduğunu anlatan Çonkar, komiteler arasındaki iletişimin artırılması, etkin çalışmalara imza atılması, insani diplomasinin geliştirilmesi ve toplumlar arası kültürlerin sağlamlaştırılması halinde iki ülke menfaatine uygun olarak siyasal ve ekonomik sorunların çözülmesi veya hafifletilmesinde önemli fonksiyon icra edileceğini söyledi.

Çonkar, soruları yanıtlarken, toplantıda görüşülen en önemli konuya ilişkin bir soru üzerine, şunları paylaştı:

"Türkiye ve Rusya'nın ilişkilerini tahkim edecek sivil toplum kuruluşlarının, komisyonların karşılıklı olarak buluşmaları, ortak projeler geliştirmeleri ve iki toplumun birbiriyle kaynaşmasını, birbirini doğrudan tanımasını, anlamasını, iş birliğini geliştirmesini sağlayacak altyapı mekanizmalarının harekete geçirilmesi, bugün gündeme gelen en önemli konulardandı. İki ülkenin önemli üniversitelerinin rektörlerinden heyetler oluşturuldu. Moskova'da toplantılar yapıldı ve kararlar alındı. İnşallah eylül, ekim aylarında Türkiye'de bir rektörler çalıştayı düzenleyerek, eğitim iş birliği alanındaki somut projelerimizi ele alacağız."

Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yoğun şekilde geliştiğini vurgulayan Çonkar, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da düzenlenecek zirve toplantısıyla ve Türkiye'de nükleer enerji santrali töreninde yeniden bir hareketlenme olduğunu göreceğiz. Siyasi anlamda Türkiye, komşusu olan Rusya'yla gerek turizm gerekse ticaret her alanda ilişkilerini geliştirmek istiyor. İki ülke birbirini tamamlayan özelliklere sahip. Özellikle şu anda turizmde geldiğimiz nokta rekor seviyede. Hızla normalleşen bir ilişki süreci var. Vize serbestisinin sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz ilişkilerin gelişmesi açısından. Jeopolitik anlamda da gerek bölgesel gereksel küresel meselelerde Türkiye'nin Rusya ile yaptığı iş birliğinin hayati önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Denklik önemli bir konu"

Türk-Rus Toplumsal Forumu Rus Kanadı Eşbaşkanı Eleonora Mitrofanova, duraklama sürecine giren Türkiye-Rusya ilişkilerinin son 2 yılda büyük ve yoğun gelişme sürecine girdiğine işaret ederek, son 2 yılda Erdoğan ve Putin'in 8 kez yüz yüze görüştüğünü kaydetti.

Toplumlar arasındaki yakın ilişkileri güçlendirmeyi ve geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Mitrofanova, 2019'un Türkiye ve Rusya'da kültür ve turizm yılı olarak kutlanacağını ve bu kapsamda çeşitli etkinlikler yapılacağını anlattı.

Mitrofanova, toplantı sırasında halihazırda diplomaların denklik sorununun gündeme geldiğine değinerek, "Vize konusunda sorunlar da önümüzde duruyor. Bunlar önemli konular ve toplumsal forum bünyesinde bunları çözümlememiz mümkün değil. Bunları siyasi iradeyle birlikte ilgili kurum ve kuruluşların çözüme kavuşturması gerekiyor." dedi.

Toplantıda medya konusunun da konuşulduğunu aktaran Mitrofanova, "Türk basınında Rusya hakkında, Rus basınında Türkiye hakkında çıkan, bir ölçüde çarpıtılmış haberler konusuna değindik. Bu konunun sebeplerine ayrıntılı olarak girmek ve ayrıntılı olarak çalışmak lazım ama aşikar olan hususlardan bir tanesi de bilginin üçüncü taraftan edilmesi, doğrudan bilginin akmaması. Çoğu kez kaynak olarak pek de bize dostane tavır sergilemeyen taraflardan bu bilgi ediniliyor." diye konuştu.

Mitrofanova, iki ülke siyasetinin yanı sıra dünya çapında algı konusunu düzeltmek, Türkiye'de Rusya hakkında, Rusya'da Türkiye hakkında tarih boyunca meydana gelen olayların doğru anlatılması konusunda iradelerini ifade ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'de Rus dilinin önem kazandığına işaret eden Mitrofanova, iki dilli ve çok dilli aileler bulunduğunu ve bu ailelerin ana dillerini öğrenme, geliştirme ve dilleri yakınlaştırmanın önemli bir konu olduğunu belirtti.

Mitrofanova, forum olarak yaptıkları ve yapacakları çalışmalara ilişkin kısa bir raporu hazırlayıp zirvede liderlerin dikkatine sunacaklarını belirterek, "Raporumuzda beşeri ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hazırlıklarımızı liderlere ileteceğiz. Denklik önemli bir konu. Bu bir süreç meselesi çünkü diplomaların denkliğinin tanınması demek değerlendirme yöntemlerinin yeknesak hale getirilmesi demek. Bu çağımızın ihtiyacı. UNESCO tarafından da bu diplomaların tanınmasına ilişkin bir sözleşme gündemde. Dolayısıyla bu sürecede de destek veriyoruz ve bu istikamette çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.