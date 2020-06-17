Türk polisi "sıla yolu"ndaki gurbetçilerin en büyük yardımcısı
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Türk polisi "sıla yolu"ndaki gurbetçilerin en büyük yardımcısı

"Sıla Yolu Projesi" kapsamında, Sırbistan'ın kara hudut kapılarında görev yapan Türk polisleri, bir yandan gurbetçilerin işlemlerini kolaylaştırırken diğer yandan düzensiz göç ve sahte belgeyle seyahatin önlenmesi için mesai yapıyor.

17.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:10

"Sıla Yolu Projesi" kapsamında, Sırbistan'ın kara hudut kapılarında görev yapan Türk polisleri, bir yandan gurbetçilerin işlemlerini kolaylaştırırken diğer yandan düzensiz göç ve sahte belgeyle seyahatin önlenmesi için mesai yapıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic arasında 20 Şubat 2019'da Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı kapsamında yapılan görüşmede, Türk vatandaşlarının Sırbistan'da yoğun olarak kullandığı hudut kapılarında Türk polisinin görevlendirilmesi kararının alınmasının ardından başlatılan "Sıla Yolu Projesi" devam ediyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde, geçen yıl pasaport ve göçmen kaçakçılığında uzman bir emniyet müdürü ve 10 polis memurunun görev yaptığı Sırbistan'ın Bulgaristan, Macaristan ve Hırvatistan sınırlarındaki kara hudut kapılarına bu yıl da yine bir emniyet müdürü ve 10 polis memuru görevlendirildi.

Yıllık ortalama 2 milyon Türk gurbetçinin geçtiği 24 Haziran-20 Eylül döneminde söz konusu kara hudut kapılarında görev yapacak polisler, bu yıl da Türk vatandaşlarının seyahat işlemlerinde en büyük yardımcısı olacak.

Türkiye-Sırbistan üzerinden AB ülkelerine giden tır sürücülerinin göçmen kaçakçılığı mağduru olmamaları için de mesai yapacak polisler, yasa dışı göçmenler ile sahte belgeyle seyahat edenleri de tespit edecek.

Suç ve suçluyu sınır ötesinde engelliyorlar

"Sıla Yolu Projesi" kapsamında geçen yıl 15 Haziran-15 Eylül döneminde Sırbistan kara hudut kapılarında görev yapan Türk polisi, 321 bin 435 Türk vatandaşı ile tır şoförüne karşılaştıkları sorunlara ilişkin yardımcı oldu.

Bu süreçte, 1211 aracın detaylı incelemesini yapan polisler, 49 düzensiz göçmen tespit etti.

Çalışmalar kapsamında, sahte belgeyle seyahat eden ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan 32 şüpheli yakalandı.

Ayrıca ana vatana dönüş heyecanıyla Türk vatandaşların hudut kapılarında unuttukları çok sayıda pasaport sahiplerine ulaştırıldı.

Türk polisi 'sıla yolu'ndaki gurbetçilerin en büyük yardımcısı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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