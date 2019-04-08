Samsun'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı nedeniyle kurban kesildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile emniyet personelinin katıldığı törende, kurban kesildi ve dua edildi.

Vali Kaymak, törenin ardından yaptığı konuşmada, "Allah dualarımızı kabul etsin. Tüm polis teşkilatımıza Allah kaza bela vermesin." dedi.

Büyük Cami'de devam eden programda, hayatını kaybeden polisler ve şehit polisler için mevlit okutuldu.

Kaynak: AA